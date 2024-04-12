В Казани в экстрим-парке «УРАМ» 28 апреля откроется летний сезон

Гости и жители города смогут наблюдать за турниром по самокату, ВМХ, скейтбордингу, роликам, беговелу, паркуру, памп-треку на ВМХ и МТБ. Также ожидаются соревнования по бразильскому джиу-джитсу и стритболу.