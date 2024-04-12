В Казани в экстрим-парке «УРАМ» 28 апреля откроется летний сезон. Для посетителей организуют контесты, интерактивные площадки и лекции, сообщили организаторы.
Гости и жители города смогут наблюдать за турниром по самокату, ВМХ, скейтбордингу, роликам, беговелу, паркуру, памп-треку на ВМХ и МТБ. Также ожидаются соревнования по бразильскому джиу-джитсу и стритболу.
Помимо этого, участники мероприятия смогут посетить интерактивные площадки и принять участие в образовательной программе. Афиша событий будет опубликована в телеграм-канале экстрим-парка.
Напомним, в Казани на 11 участках полностью запретят ездить на электросамокатах.