6 дачных маршрутов запустят в Красноярске с 15 апреля

Также часть рейсов маршрута № 19 продлят до садового общества «Южное».
Схемы движения маршрутов:
№ 18 «Техникум транспорта и сервиса — Верхние Черёмушки»: ул. 60 лет Октября — ул. Александра Матросова — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — ул. Корнетова — ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — автодорога на Кузнецовское плато — Сады — Верхние Черёмушки.
№ 18С «ОАО Красфарма — Верхние Черёмушки»: ул. 60 лет Октября — ул. Павлова — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — автодорога на Кузнецовское плато — Сады — Верхние Черёмушки.
№ 40 «Предмостная площадь — Полигон»: ул. 60 лет Октября — ул. Александра Матросова — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — ул. Корнетова — ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — ул. Садовая (Полигон) ˗ Полигон.
№ 40А «А/в “Восточный” — ул. Мичурина — Полигон»: пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — ул. Коломенская — ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — ул. Садовая (Полигон) — Полигон.
№ 40С «пл. Котельникова — а/в “Восточный” — Сады — Полигон»: ул. Московская 32/2 — ул. Волгоградская — ул. Мичурина — ул. Московская — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — а/в «Восточный»" — ул. Тамбовская — ул. Говорова — ул. Аральская — ул. Амурская — ул. Даурская — автодорога на Кузнецовское плато — ул. Садовая (Полигон) — Полигон.
Автобусы будут двигаться по графику. Его обновленный вариант размещён в салонах и на конечных остановках дачных маршрутов, сообщает мэрия.