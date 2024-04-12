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6 дачных маршрутов запустят в Красноярске с 15 апреля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Маршруты №№ 18, 18С, 40, 40А, 40С начнут выполнять рейсы до садовых обществ.

Источник: НИА Красноярск

Также часть рейсов маршрута № 19 продлят до садового общества «Южное».

Схемы движения маршрутов:

№ 18 «Техникум транспорта и сервиса — Верхние Черёмушки»: ул. 60 лет Октября — ул. Александра Матросова — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — ул. Корнетова — ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — автодорога на Кузнецовское плато — Сады — Верхние Черёмушки.

№ 18С «ОАО Красфарма — Верхние Черёмушки»: ул. 60 лет Октября — ул. Павлова — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — автодорога на Кузнецовское плато — Сады — Верхние Черёмушки.

№ 40 «Предмостная площадь — Полигон»: ул. 60 лет Октября — ул. Александра Матросова — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — ул. Корнетова — ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — ул. Садовая (Полигон) ˗ Полигон.

№ 40А «А/в “Восточный” — ул. Мичурина — Полигон»: пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — ул. Коломенская — ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — ул. Садовая (Полигон) — Полигон.

№ 40С «пл. Котельникова — а/в “Восточный” — Сады — Полигон»: ул. Московская 32/2 — ул. Волгоградская — ул. Мичурина — ул. Московская — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — а/в «Восточный»" — ул. Тамбовская — ул. Говорова — ул. Аральская — ул. Амурская — ул. Даурская — автодорога на Кузнецовское плато — ул. Садовая (Полигон) — Полигон.

Автобусы будут двигаться по графику. Его обновленный вариант размещён в салонах и на конечных остановках дачных маршрутов, сообщает мэрия.