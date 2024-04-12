12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 13 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 4−9 м/с, утром и днем с порывами до 14 м/с.



До +20°С и в основном без осадков ожидается сегодня в Беларуси



Температура воздуха ночью составит 6−12 градусов выше нуля, днем — от плюс 10 по северу до 20 градусов тепла по югу.