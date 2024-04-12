ГПК: более 27 тысяч граждан Украины прибыло в Беларусь с начала года

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Более 27 тысяч украинцев прибыло в Беларусь с начала 2024 года, сообщили в пятницу в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.
По данным ведомства, из 27 523 человек чаще всего приезжали транзитом через Польшу (20 529), существенно меньше через Литву (6 718) и Латвию (257). Непосредственно из Украины въехало 19 человек.
Всего, начиная с 24 февраля 2022 года и до настоящего времени, с украинской территории в Беларусь прибыло 174 015 граждан Украины. Из них через украинско-белорусскую границу — 15 937, транзитом через Польшу — 118 317, через Литву — 34 968, через Латвию — 4 793.
Украинские беженцы начали приезжать в Беларусь после начала российской специальной военной операции.
Для приезжающих были организованы места временного проживания и пункты обогрева. Они располагались около деревень Гдень, Поддобрянка и погранперехода «Новая Гута». В местах временного пребывания дежурили волонтеры, медики и сотрудники МЧС.
В сентябре 2022 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому граждане, прибывшие из Украины в республику, уравнены в правах с гражданами Беларуси.