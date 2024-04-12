ГПК: более 27 тысяч граждан Украины прибыло в Беларусь с начала года

Всего, начиная с 24 февраля 2022 года и до настоящего времени, с украинской территории в Беларусь прибыло 174 015 граждан Украины. Из них через украинско-белорусскую границу — 15 937, транзитом через Польшу — 118 317, через Литву — 34 968, через Латвию — 4 793.