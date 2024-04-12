Екатеринбуржцы больше не смогут ездить вдвоем на электросамокатах

Жители Екатеринбурга больше не смогут проехать на одном электросамокате вдвоем. Устройства оборудовали новой функцией — «Антитандем». Об этом сообщили представители компании.
— Для оценки числа людей на самокате технология «Антитандем» анализирует более 50 параметров о поездке, основанных на данных от каждого электросамоката. С момента запуска технология будет дообучаться, собирая данные в условиях разного дорожного покрытия, климата и прочих городских особенностях Екатеринбурга, — отметили представители каршеринговых самокатов.
Обмануть технологию не получится. Она учитывает не вес управляющего самокатом, а количество человек.
Цель введения «Антитандема» — минимизировать опасные поездки. Следующим шагом компания планирует снижать скорость самокатов при нарушении. Аким образом поездка вдвоем станет неэффективной и неудобной. О причине снижения скорости пользователю сообщат в приложении. Штрафы и блокировка грозит при повторных нарушениях.