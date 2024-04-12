Екатеринбуржцы больше не смогут ездить вдвоем на электросамокатах

— Для оценки числа людей на самокате технология «Антитандем» анализирует более 50 параметров о поездке, основанных на данных от каждого электросамоката. С момента запуска технология будет дообучаться, собирая данные в условиях разного дорожного покрытия, климата и прочих городских особенностях Екатеринбурга, — отметили представители каршеринговых самокатов.