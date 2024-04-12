Прорыв платины ГЭС? Грозит ли Новосибирску затопление как в Орске

Администрация района подчеркнула готовность к рискам. Они отметили, что коллекторы прошли без ЧС, а локальные скопления воды были лишь на улицах. Мобилизационная работа и системы оповещения города проверены, силы и средства привлечены для безопасного прохождения паводка.