Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое

Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.