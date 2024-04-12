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Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. Почти в два раза выросла очередь из автомобилей перед досмотровыми пунктами у Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 12:00 в очереди со стороны Керчи находится 190 транспортных средств. Время ожидания около часа», — сказано в сообщении.

При этом проезд со стороны Краснодарского края остается свободным.

Очередь перед досмотровыми пунктами у мостового перехода через Керченский пролив начала расти в 10:00. Тогда со стороны Керчи ожидали выезда 100 машин.

Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.

Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.