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Власти Калининграда рассказали о судьбе старого кладбища, где похоронены ветераны ВОВ

КАЛИНИНГРАД, 12 апреля, ФедералПресс. Кладбище на Камской улице в Калининграде, где хоронили умерших с конца 40-х до середины 60-х годов, не входит в перечень действующих муниципальных общественных кладбищ Калининграда. В 2017 году территория старого недействующего погоста была отнесена к зоне озелененных территорий специального назначения, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе администрации Калининграда.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Таким образом, с учетом требований Федерального закона № 8-ФЗ, действующей градостроительной документации, застройка территории старого недействующего кладбища, расположенного на пересечении улиц Камская — А. Матросова, не предусмотрена», — заверили власти.

Кроме того, в городской администрации не рассматривается вопрос о сносе кладбища и перезахоронении останков умерших.

Между тем работы за порядком на месте захоронения должно следить МБУ «Чистота». Эту функцию организация выполняет в рамках исполнения муниципального задания на 2024 год. Компания убрала бытовой мусор, расчистила кладбище от упавших сучьев и деревьев, отметили власти.

О том, куда пропали ограды и надгробные сооружения, о чем сообщали местные жители, в городской администрации ответить не смогли, но отметили: «Расследование уголовных дел о кражах, в том числе и кражах оград могил, надгробных сооружений, относится к компетенции полиции».

Также администрация города напомнила, что места погребения не подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению органов местного самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясения и других стихийных бедствий (п. 2 ст. 4 Федерального закона от 12.01.1996 № 8 — ФЗ «О погребении и похоронном деле»). Кроме того, использование территории места погребения разрешается после 20 лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения, а застройка на этой территории запрещается.

Ранее «ФедералПресс» писал, что калининградцы пожаловались на уничтожение кладбища, где похоронены бравшие Берлин ветераны ВОВ.