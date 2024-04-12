Власти Калининграда рассказали о судьбе старого кладбища, где похоронены ветераны ВОВ

Также администрация города напомнила, что места погребения не подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению органов местного самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясения и других стихийных бедствий (п. 2 ст. 4 Федерального закона от 12.01.1996 № 8 — ФЗ «О погребении и похоронном деле»). Кроме того, использование территории места погребения разрешается после 20 лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения, а застройка на этой территории запрещается.