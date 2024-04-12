Уфа, ты космос! Столицу Башкирии с 450-летием поздравили космонавты

— Позвольте искренне поздравить вас с 450-летием со дня основания вашего города! Из космоса он выглядит как небольшая точка, тем не менее точка эта очень важная, — обратились космонавты к уфимцам. — За 450 лет Уфа прошла путь от города-крепости до одного из самых высокоразвитых, промышленных, спортивных, культурных и деловых центров страны. Год за годом Уфа растет, становится больше, лучше, красивее, сохраняя при этом сочетание современного города и старой спокойной Уфы, удерживая звание одного из самых зелёных среди российских городов-миллионников.