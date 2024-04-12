Уфа, ты космос! Столицу Башкирии с 450-летием поздравили космонавты

— Позвольте искренне поздравить вас с 450-летием со дня основания вашего города! Из космоса он выглядит как небольшая точка, тем не менее точка эта очень важная, — обратились космонавты к уфимцам. — За 450 лет Уфа прошла путь от города-крепости до одного из самых высокоразвитых, промышленных, спортивных, культурных и деловых центров страны. Год за годом Уфа растет, становится больше, лучше, красивее, сохраняя при этом сочетание современного города и старой спокойной Уфы, удерживая звание одного из самых зелёных среди российских городов-миллионников.
В своем обращении космонавты особо подчеркнули вклад нашего города в сферу российской космонавтики. Например, одним из инструкторов Юрия Гагарина в Чкаловском авиационном училище был уфимец Николай Пенкин, а легендарный космонавт Владимир Комаров считал башкирскую столицу своим вторым домом.
Кроме того, сейчас в Уфе успешно работает образовательная площадка «Гагарин-центр», а местные студенты активно занимаются изучением и внедрением космических технологий.
— Пока уфимцы столь неравнодушны к прошлому, настоящему и будущему города, можно быть спокойным за его дальнейшую судьбу, — подчеркнули космонавты. — Желаем Уфе дальнейшего процветания, а всем ее жителям — крепкого здоровья и благополучия! С юбилеем, Уфа! Ты просто космос!