Десять лет подготовки и год на орбите: удивительная история подвига южноуральского космонавта-героя Дмитрия Петелина

В День космонавтики, 12 апреля 2024 года президент Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации летчику-космонавту Дмитрию Петелину. В славную когорту космонавтов, удостоенных высшей государственной награды нашей страны, Петелин вошел спустя полтора года после возвращения из рекордно долгой космической миссии. Больше года — 370 дней 21 час и 22 минуты — провел он на Международной космической станции, вдали от Земли, где его ждали супруга и двое дочерей. О долгом пути Дмитрия Петелина к звездам и героических месяцах на орбите — в специальном материале КП-Челябинск.
Дмитрий Петелин родился 10 июля 1983 года в Кустанае — тогда в составе Казахской ССР. Родители (мама — педагог, отец — инженер-механик) переехали в Казахстан с Крайнего Севера, на некоторое время семья переезжала обратно: например, в школу будущий космонавт пошел в Якутии. С детства он проявлял большой интерес к технике, посещал авиамодельный кружок, зачитывался научной фантастикой. Вернувшись в Кустанай, Дмитрий окончил технико-экономический лицей, после чего переехал в Челябинск — поступать в вуз.
В Южно-Уральском государственном университете Петелин выбрал специальность «самолето- и вертолетостроение» на аэрокосмическом факультете.
— Выбор учебного заведения был очевиден для меня заранее. Так как с детства я был увлечен самолетами и ракетами, то поступил на аэрокосмический факультет ЮУрГУ, — вспоминал Дмитрий Петелин в интервью КП-Челябинск. — За 6 лет учебы в институте мне довелось пожить во всех районах города за исключением, пожалуй, только Металлургического. Так что, Челябинск мне удалось узнать с разных сторон: и прочувствовать его гостеприимство, и познать его суровый характер.
До сих пор у Дмитрия Петелина сохранилась челябинская прописка, в родительском доме. Диплом он получил в 2006 году и в течение шести лет работал инженером-конструктором на авиапредприятии в подмосковном Жуковском, которое обслуживало пассажирские лайнеры «Боинг», бывал с командировками в США. Может, в этой биографии и не возникла бы «звездная дорога», но, как это порой бывает, помог случай.
В 2012 году «Роскосмос» объявил о первом в России открытом наборе космонавтов. К кандидатам предъявлялись очень строгие требования как к их квалификации — профильное образование, опыт работы в авиации или космической промышленности, так и к состоянию здоровья и физической подготовке. Из более чем 300 кандидатов было отобрано восемь человек. В их числе — и Дмитрий Петелин. Однако с того момента, как он попал в отряд космонавтов, до вожделенного старта прошло долгих десять лет…
Все это время Дмитрий Петелин упорно готовился к полету. Подробные технические курсы, тренировки по преодолению невесомости, выживанию в различных климатических условиях — в лесу, степи, горах, пустыне, зимой, летом — водолазная подготовка, прыжки с парашютом, оказание медпомощи, интенсивные физические тренировки — год за годом космонавт оттачивает свои навыки, ожидая назначения в конкретный экипаж.
Сравнить это, пожалуй, можно только с подготовкой спортсменов-олимпийцев: мало какая еще сфера требует от человека такой самоотдачи в течение столь длительного времени ради достижения высшего результата. К тому же, если для спортсмена золотая медаль и олимпийский пьедестал — благостный момент освобождения, то для космонавта старт на орбиту — лишь начало следующего этапа долгой и тяжелой работы.
Для Дмитрия Петелина этот новый этап начался в сентябре 2022 года. Назначение в космический экипаж он получил за полтора года до этого. Наконец, 21 сентября на Международную космическую станцию стартовал корабль «Союз МС-22», где Петелин был бортинженером. На борту МКС он проводил научные опыты, а 17 ноября впервые вышел в открытый космос с командиром экипажа, Сергеем Прокопьевым. Всего таких выходов у Петелина будет шесть, в открытом космосе он проведет почти 40 часов — полную рабочую неделю.
Поначалу не предполагалось, что космонавты задержатся на орбите на рекордный срок — вернуть их на Землю планировалось в марте 2023-го. Но в январе на МКС случилась авария — космическая пылинка менее 1 мм в диаметре повредила радиатор системы охлаждения пристыкованного «Союза». Из-за этого стало невозможно поддерживать нормальную температуру в бытовом отсеке корабля и спускаемом аппарате. «Союз МС-22» вернули на Землю в беспилотном режиме, а Дмитрия Петелина и его коллег оставили на орбите еще на полгода. В ограниченном замкнутом пространстве, в невесомости, вдали от семьи, родных, друзей…
Как признался позже сам Петелин, 12-месячная миссия показалась ему довольно скоротечной. Дискомфорт он ощущал лишь в первые месяцы, когда происходит адаптация организма к условиям пребывания на станции. Помогала работа: космонавты на МКС чем-то заняты практически всегда, когда не спят. На родную землю Петелин мог посмотреть лишь в иллюминатор, благо, орбита пролегала так, что в поле зрения Южный Урал попадал часто. Кроме того, космонавт записывал для земляков различные поздравления с орбиты.
— Мы пролетали ровно над Магнитогорском, у меня очень много его фотографий. Челябинска поменьше, но тоже есть. Челябинск очень красивый, особенно в зимний период, когда покрыты льдом озера, ночной Челябинск меня очень сильно радует, — рассказывал космонавт.
Космонавты рассказывали, что на орбите скучали по жаркой русской бане вместо душа без гравитации, а также по земным продуктам — больше всего по майонезу. За год в отрыве от Земли Дмитрий Петелин вырос на 1 см. Последний, шестой выход в открытый космос состоялся менее чем за два месяца до возвращения домой. Обратно на Землю космонавты полетели на корабле «Союз МС-23» 27 сентября 2023 года, корабль успешно приземлился близ казахстанского города Жезказган. Их миссия стала самой длительной в истории Международной космической станции.
После возвращения с орбиты Дмитрий Петелин проходит процесс реабилитации: восстановление организма после рекордно долгого полета также займет не меньше года. В это время он стал бывать на Южном Урале чаще — не только повидать родителей, но и по торжественным поводам.
Так, в начале этого года «Фонд Олега Митяева» присвоил Петелину премию «Светлое прошлое» — награду для южноуральцев, которые в данный момент не живут в регионе, но дела и достижения которых прославили его на всю Россию. Даже сегодняшний День Космонавтики Дмитрий Петелин встречает в Челябинске — о присвоении звания Героя России он узнал прямо в ходе встречи со студентами ЮУрГУ. Кто знает, может и среди них сейчас подрастает будущий герой.