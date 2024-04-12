Десять лет подготовки и год на орбите: удивительная история подвига южноуральского космонавта-героя Дмитрия Петелина

В 2012 году «Роскосмос» объявил о первом в России открытом наборе космонавтов. К кандидатам предъявлялись очень строгие требования как к их квалификации — профильное образование, опыт работы в авиации или космической промышленности, так и к состоянию здоровья и физической подготовке. Из более чем 300 кандидатов было отобрано восемь человек. В их числе — и Дмитрий Петелин. Однако с того момента, как он попал в отряд космонавтов, до вожделенного старта прошло долгих десять лет…