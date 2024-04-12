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В школе Златоуста из-за коммунальной аварии продлили дистант как минимум до 16 апреля

В школе № 15 Златоуста (Челябинская область) из-за коммунальной аварии продлили дистант как минимум до 16 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, занятия в дистанционный режим перевели с 9 апреля «в связи с городской коммунальной аварией».

Теперь родителям сообщили, что работы «работы по ликвидации причин и последствий городской коммунальной аварии продолжаются».

«В субботу, 13 апреля, понедельник, 15 апреля, МАОУ СОШ № 15 очные занятия не возобновляет. Обучение будет организовано в дистанционной и других формах», — говорится в уведомлении администрации образовательного учреждения.

Оперативно получить комментарии властей не удалось.

образование