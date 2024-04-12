В школе Златоуста из-за коммунальной аварии продлили дистант как минимум до 16 апреля

Напомним, занятия в дистанционный режим перевели с 9 апреля «в связи с городской коммунальной аварией».
Теперь родителям сообщили, что работы «работы по ликвидации причин и последствий городской коммунальной аварии продолжаются».
«В субботу, 13 апреля, понедельник, 15 апреля, МАОУ СОШ № 15 очные занятия не возобновляет. Обучение будет организовано в дистанционной и других формах», — говорится в уведомлении администрации образовательного учреждения.
Оперативно получить комментарии властей не удалось.