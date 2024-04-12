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Самарцы смогут поучаствовать в флешмобе «Полечи дом — приложи подорожник»

Жителям Самарской области предлагают «полечить» исторические дома подорожником.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Самарской области приглашают поучаствовать во Всероссийском сетевом флешмобе «Полечи дом — приложи подорожник». Акция, направленная на привлечение внимания к проблемам исторических домов, пройдет с 15 по 28 апреля 2024 года. Организатор — благотворительный фонд «Том Сойер Фест — Наследие».

— Мы считаем, что сохранить уникальные деревянные и каменные дома прошлых веков очень важно. К сожалению, сейчас в России каждый день сносят по пять исторических домов. Эта утрата невосполнима. Но мы с вами можем повлиять на судьбу тех домов, что еще можно спасти. Мы можем показать власти, как важно для нас российское наследие! — обращаются ко всем учредители Фонда.

Чтобы принять участие в акции, нужно скачать изображение листа подорожника в официальной группе фонда и сфотографировать дом, которому нужно «лечение». В дальнейшем можно либо наложить подорожник на дом в фоторедакторе, либо сфотографироваться с целебным листочком в руках на фоне старинной постройки. Снимок необходимо выложить на своей странице в ВК, указать адрес дома и один из хештегов: #полечидом, #полечидомприложиподорожник, #фондтсф, #несносныйдом, #наследиедороже.

Организаторы акции соберут все фото и сделают каталог исторических домов. Затем представители Фонда расскажут властям о проблемным постройках — направят официальное обращение с призывом сохранить. Некоторыми домами займутся волонтеры «Том Сойер Феста», которые восстановливают старые здания.

архитектура