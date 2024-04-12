Самарцы смогут поучаствовать в флешмобе «Полечи дом — приложи подорожник»

— Мы считаем, что сохранить уникальные деревянные и каменные дома прошлых веков очень важно. К сожалению, сейчас в России каждый день сносят по пять исторических домов. Эта утрата невосполнима. Но мы с вами можем повлиять на судьбу тех домов, что еще можно спасти. Мы можем показать власти, как важно для нас российское наследие! — обращаются ко всем учредители Фонда.