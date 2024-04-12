Народные приметы о доходах: чего нельзя делать 13 апреля

13 апреля верующие вспоминают святого Ипатия. На Руси ему было принято молиться, чтобы в семье появились дети. Считалось, что также он может помочь в изгнании бесов.
В народном календаре дата известна как Огнище. Наши предки в это время вели подсечно-огневое земледелие: пламя помогало им очистить лесные территории от деревьев и кустарников, чтобы участок можно было использовать под сельскохозяйственные культуры. Оставшийся пепел становился удобрением: таким образом люди получали более плодородную почву и могли рассчитывать на богатый урожай.
Сами выжженные участки как раз и зазывали огнищами, соответственно, праздник 13 апреля в старину был посвящен данному способу ведения сельского хозяйства.
В давние времена дата была связана еще и с рядом примет, некоторые из которых касались денег. Расскажем о тех, которые дошли до наших дней.
Народные приметы на 13 апреля: что нельзя делать.
Согласно поверьям, 13 апреля ни в коем случае нельзя сплетничать. Не обсуждайте людей за спиной, иначе сами же от слухов и пострадаете.
Хвастаться в этот день также не стоит. Чем похвалитесь, без того и останетесь, говорили в старину. Вас могут сглазить, тогда в жизни начнется черная полоса.
Лучше никому не рассказывайте о своих планах. В противном случае воплотить их в жизнь не получится.
Женщины не должны ревновать мужей. Считалось, что необоснованные подозрения могут рассорить супругов и даже привести к расставанию. При этом, даже поругавшись, мужу и жене не следует ложиться спать в разных местах. Из-за этого мир и покой надолго уйдут из дома.
Чтобы не остаться без денег, не стряхивайте крошки рукой со стола. По этой же причине не стоит выбрасывать остатки еды вечером.
Для сохранения достатка в семье ни в коем случае не выносите мусор 13 апреля. Нарушившим запрет в старину сулили бедность и даже голод.
Не стоит тратить время и на рукоделие. Домовой будет путать нитки и прятать иголки, поэтому вы лишь впустую потратите время. А если поранитесь, используя спицы или ножницы, вам может грозить болезнь.
Народные приметы на 13 апреля: что можно делать.
На Руси 13 апреля было принято посвящать уборке. Нужно вымыть полы, протереть зеркала, постирать вещи и разобраться в шкафах. Там, где грязно, деньги надолго не задерживаются.
Подходит день и для сельскохозяйственных работ. Если у вас нет огорода, можно заняться пересадкой домашних растений.
Нелишним будет и посещение церкви. С давних пор Ипатий Чудотворец считается покровителем семьи, поэтому с молитвами к нему обращаются женщины, мечтающие о детях.
Обязательно найдите время для общения с родными. Возможно, им требуется ваша помощь или добрый совет. Проведайте стариков и уделите время тем, с кем давно не встречались. Люди будут рады вашему визиту или звонку.
Дошли до наших дней и характерные для этой даты обряды. Так, у наших предков был способ вылечить больного. Вокруг его кровати родные ставили свечи по количеству его полных лет. Когда свечи догорали, их требовалось выбросить в любой водоем. Считалось, что даже прикованный к постели после этого пойдет на поправку.
Еще один ритуал, известный на Руси, был предназначен для привлечения денежной удачи. 13 апреля было нужно положить в карман монету и не тратить ее минимум семь дней. В этом случае к человеку придут не только финансы, но и любовь.
Народные приметы о погоде на 13 апреля.
Ясный день 13 апреля предвещает теплое лето. Если на Огнище идут дожди, погода окажется нестабильной. Туман в утренние часы сулит богатый урожай грибов. Много облаков на небе — скоро зарядят ливни.
Именинники 13 апреля.
13 апреля именины отмечают Иван, Иосиф и Иннокентий. Также поздравить нужно Анну и Вениамина.