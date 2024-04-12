Народные приметы о доходах: чего нельзя делать 13 апреля

Дошли до наших дней и характерные для этой даты обряды. Так, у наших предков был способ вылечить больного. Вокруг его кровати родные ставили свечи по количеству его полных лет. Когда свечи догорали, их требовалось выбросить в любой водоем. Считалось, что даже прикованный к постели после этого пойдет на поправку.