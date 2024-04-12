В ночь Омск накроет непогода: надвигается шквалистый ветер

В ночь на 12 апреля по Омской области и в городе выпал снег. Как рассказали порталу Om1.ru в Обь-Иртышском УГМС, местами даже образовался временный снежный покров до 1−5 см. А к вечеру омичей ожидает ещё один погодный сюрприз — ветер усилится до 15−20 метров в секунду. Также передают снег и дождь. При этом температура воздуха повысится до +4…+9 градусов.