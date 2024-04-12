В ночь Омск накроет непогода: надвигается шквалистый ветер

В ночь на 12 апреля по Омской области и в городе выпал снег. Как рассказали порталу Om1.ru в Обь-Иртышском УГМС, местами даже образовался временный снежный покров до 1−5 см. А к вечеру омичей ожидает ещё один погодный сюрприз — ветер усилится до 15−20 метров в секунду. Также передают снег и дождь. При этом температура воздуха повысится до +4…+9 градусов.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 13 апреля, ночная температура воздуха составит +2…+7 градусов, а днём воздух прогреется до +14 градусов. Ожидается небольшой дождь.
В воскресенье, 14 апреля, ночью будет +3…+8, а по северу-западу до −3. Днём температура воздуха составит +8…+13 градусов, но по северу области только до +3.
В ночь на 15 апреля вновь похолодает, местами до −11 градусов.