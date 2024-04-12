В Нижнем Новгороде побит температурный рекорд 2008 года

Ещё один температурный рекорд был установлен в начале апреля. 2 апреля 2024 года метеостанция Нижнего Новгорода зафиксировала на термометрах +19,8 градуса. Прежний абсолютный максимум этого дня продержался 73 года — в 1951 году в городе воздух прогревался до +18 градусов. Такая летняя погода и температура была обязана гребню тепла, простиравшемуся над всем регионом.