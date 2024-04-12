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В Нижнем Новгороде побит температурный рекорд 2008 года

11 апреля стал самым тёплым днём в Нижнем Новгороде за всю историю метеонаблюдений.

Сейчас в Дареме: +12° 5 м/с 77% 745 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

Новый температурный рекорд установлен в Нижнем Новгороде — 11 апреля было зафиксировано +23,1 градуса. Это выше предыдущего рекорда почти на два градуса — в 2008 году он составил +21,4 градуса.

— Метеостанции в нагорной части Нижнего Новгорода зарегистрировали, что 11 апреля максимальная температура воздуха составила +23,1 градуса, что на 1,7 градуса выше абсолютного максимума 2008 года, — рассказала «Комсомолке» начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. — Уже с сегодняшнего дня температура воздуха понизится.

При этом самая высокая температура по Нижегородской области была зафиксирована в Выксе — там столбики термометров достигли +25,6 градуса.

Ещё один температурный рекорд был установлен в начале апреля. 2 апреля 2024 года метеостанция Нижнего Новгорода зафиксировала на термометрах +19,8 градуса. Прежний абсолютный максимум этого дня продержался 73 года — в 1951 году в городе воздух прогревался до +18 градусов. Такая летняя погода и температура была обязана гребню тепла, простиравшемуся над всем регионом.

Согласно прогнозу сайта Gismeteo, в ближайшие выходные тепло перестанет нарастать, наоборот, пойдёт на понижение. Так, в субботу передают от +6 до +9 градусов, а в воскресенье выглянувшее солнце прогреет воздух от +3 градусов до +13 градусов.