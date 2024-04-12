В Нижнем Новгороде побит температурный рекорд 2008 года

Новый температурный рекорд установлен в Нижнем Новгороде — 11 апреля было зафиксировано +23,1 градуса. Это выше предыдущего рекорда почти на два градуса — в 2008 году он составил +21,4 градуса.
— Метеостанции в нагорной части Нижнего Новгорода зарегистрировали, что 11 апреля максимальная температура воздуха составила +23,1 градуса, что на 1,7 градуса выше абсолютного максимума 2008 года, — рассказала «Комсомолке» начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. — Уже с сегодняшнего дня температура воздуха понизится.
При этом самая высокая температура по Нижегородской области была зафиксирована в Выксе — там столбики термометров достигли +25,6 градуса.
Ещё один температурный рекорд был установлен в начале апреля. 2 апреля 2024 года метеостанция Нижнего Новгорода зафиксировала на термометрах +19,8 градуса. Прежний абсолютный максимум этого дня продержался 73 года — в 1951 году в городе воздух прогревался до +18 градусов. Такая летняя погода и температура была обязана гребню тепла, простиравшемуся над всем регионом.
Согласно прогнозу сайта Gismeteo, в ближайшие выходные тепло перестанет нарастать, наоборот, пойдёт на понижение. Так, в субботу передают от +6 до +9 градусов, а в воскресенье выглянувшее солнце прогреет воздух от +3 градусов до +13 градусов.