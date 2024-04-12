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Вербное воскресенье в 2024 году: когда и как отмечается

Православные люди начали задаваться вопросом о том, на какое число выпадает Вербное воскресенье в 2024 году.

Журналист «МК в Красноярске» ответит на этот вопрос и расскажет, как принято отмечать этот праздник.

Когда празднуется Вербное воскресенье.

Ежегодно дата праздника меняется в зависимости от Пасхи и Страстной седмицы. В 2024 году Вербное воскресенье пройдет 28 апреля.

Как отмечать Вербное воскресенье.

Его не просто так называют Вербным. В этот праздник принято заранее освещать веточки верб в храме. В сам праздник христиане приходят в храм и молятся, держа вербную веточку и свечу. Так люди встречают Христа.

В дом также нужно поставить освященную вербу. Лучшим местом будет передний угол за иконой. Простоять веточка должна год.

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