Вербное воскресенье в 2024 году: когда и как отмечается

Журналист «МК в Красноярске» ответит на этот вопрос и расскажет, как принято отмечать этот праздник.
Когда празднуется Вербное воскресенье.
Ежегодно дата праздника меняется в зависимости от Пасхи и Страстной седмицы. В 2024 году Вербное воскресенье пройдет 28 апреля.
Как отмечать Вербное воскресенье.
Его не просто так называют Вербным. В этот праздник принято заранее освещать веточки верб в храме. В сам праздник христиане приходят в храм и молятся, держа вербную веточку и свечу. Так люди встречают Христа.
В дом также нужно поставить освященную вербу. Лучшим местом будет передний угол за иконой. Простоять веточка должна год.