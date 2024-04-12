Медаль 80-летия Победы может появиться в СНГ

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Участники заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ в Минске одобрили отправку на рассмотрение глав государств решение об учреждении единой юбилейной медали, передает корреспондент Sputnik Беларусь.
Речь идет о медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».
Проект юбилейной медали, ее описание и положение представлял помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси генерал-майор Леонид Касинский.
«Учитывая всемирную историческую значимость победы в ВОВ и, руководствуясь стремлениями стран СНГ достойно отметить знаменательный юбилей 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Беларусь совместно с государствами-участниками СНГ, исполнительным комитетом Содружества разработали проект, описание и положение о единой юбилейной медали», — отметил он.
По словам Касинского, в ходе работы над проектом были проанализированы все изображения и версии юбилейных медалей, которые ранее были учреждены к юбилеям Победы.
Помощник министра обороны считает, что принятие решения об учреждении юбилейной медали стран СНГ станет последовательным шагом, подтверждающим внимание руководства государств-участников СНГ к ветеранам ВОВ, освободившим мир от «коричневой чумы», поддержки тех, кто борется с ее распространением сегодня.
Кроме того, по мнению Касинского, это послужит дополнительным стимулом для консолидации граждан стран СНГ вокруг проводимой государственной политики укрепления в обществе чувства патриотизма.
«Награждение иностранных граждан лишний раз продемонстрирует всему миру антифашистскую позицию государств-участников СНГ, поддержку тех здоровых сил мирового сообщества, которые сегодня противостоят расползанию нацизма на планете», — добавил он.
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