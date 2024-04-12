Госрегистрация на известный польский БАД перестала действовать в Беларуси

В Беларуси действие прекратили свидетельства о государственной регистрации на биологически активную добавку к пище из Польши, пишет БелТА со ссылкой на соответствующее постановление заместителя главного государственного санитарного врача Беларуси, опубликованное на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В сообщении сказано, что было прекращено действия свидетельства о госрегистрации на БАД к пище под названием «Хела-Маг В6 Форте Шот» со вкусом вишни в ампулах по 25 миллилитров № 20, изготовителем которого является Olimp Laboratories Sp. z o. o., Польша.
Уточняется, что продукция, которая была выпущена в обращение до даты принятия постановления (подразумевается 18 марта 2024 года), реализуется в пределах, установленных изготовителей сроков ее годности. Указанное решение было принято со стороны Беларуси по причине прекращения ввоза названной продукции.
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