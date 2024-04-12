Госрегистрация на известный польский БАД перестала действовать в Беларуси

В сообщении сказано, что было прекращено действия свидетельства о госрегистрации на БАД к пище под названием «Хела-Маг В6 Форте Шот» со вкусом вишни в ампулах по 25 миллилитров № 20, изготовителем которого является Olimp Laboratories Sp. z o. o., Польша.