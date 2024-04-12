Павел Зубов покинул пост главного тренера ХК «Молот»

Поступившая новость из стана пермского «Молота» наверняка повергнет в шок болельщиков хоккейной команды. Руководство клуба сообщило об уходе с поста главного тренера Павла Зубова.
В клубной пресс-службе пояснили, Павел Зубов принял решение не подписывать соглашение на новый сезон 2024−2025 годов. Пермяки планируют его вновь начать в ВХЛ.
В начале марта на собранной по итогам прошедшего сезона пресс-конференции наставник пермских хоккеистов заявил, что намерен продолжить сотрудничество с «Молотом» еще на год. За прошедший месяц его мнение кардинально изменилось. По неофициальной информации, Павел Зубов может возглавить клуб КХЛ. В ближайших планах «Молота» повышение в классе не стоит.
Павел Зубов пришел в клуб на пост старшего тренера 27 сентября прошлого года. Через две недели, 11 октября, он возглавил тренерский мостик «Молота».
Вместе с командой он вписал новую страницу в историю пермского хоккея. По итогам сезона 2023−2024 годов «Молот» выиграл регулярный чемпионат ВХЛ и завоевал «Кубок Шелкового пути». Его работа в Перми вдохнула надежду в сердца местных болельщиков и вернула их на трибуны стадиона.