Павел Зубов покинул пост главного тренера ХК «Молот»

В начале марта на собранной по итогам прошедшего сезона пресс-конференции наставник пермских хоккеистов заявил, что намерен продолжить сотрудничество с «Молотом» еще на год. За прошедший месяц его мнение кардинально изменилось. По неофициальной информации, Павел Зубов может возглавить клуб КХЛ. В ближайших планах «Молота» повышение в классе не стоит.