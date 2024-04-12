Стало известно, как Пермском крае пройдут ЕГЭ и ОГЭ

Также в расписании ЕГЭ и ГВЭ-11 скорректированы сроки проведения экзаменов в резервные дни: последний резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам пройдет 21 июня, и не позднее 1 июля все участники экзаменов будут ознакомлены со своими результатами. Результаты пересдач экзаменов 4 и 5 июля они получат в сроки, позволяющие им своевременно подать заявления в выбранные вузы.