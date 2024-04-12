Стало известно, как Пермском крае пройдут ЕГЭ и ОГЭ

Учебный год подходит к концу, впереди ЕГЭ и ОГЭ. Недавно Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что у выпускников должна быть возможность пересдать ЕГЭ.
В соответствии с проектом обновленного расписания, сроки проведения первых ЕГЭ, а также экзаменов по обязательным предметам в Пермском крае не меняются:
23 мая — ЕГЭ по географии, литературе и химии;
28 мая — по русскому языку;
31 мая — по математике базового и профильного уровней.
4 июня в обновленном проекте расписания предусмотрено проведение ЕГЭ не только по обществознанию, но и физике. 7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Проведение ЕГЭ по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам переносится на 11 июня, они пройдут одновременно с экзаменом по истории.
В расписании ОГЭ экзамены по географии, информатике и обществознанию перенесены на 10 июня.
Также в расписании ЕГЭ и ГВЭ-11 скорректированы сроки проведения экзаменов в резервные дни: последний резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам пройдет 21 июня, и не позднее 1 июля все участники экзаменов будут ознакомлены со своими результатами. Результаты пересдач экзаменов 4 и 5 июля они получат в сроки, позволяющие им своевременно подать заявления в выбранные вузы.
— Выбирая вариант пересдачи экзамена, нужно принимать взвешенное решение, ведь если ребенок, к примеру, набрал 98 баллов, но хочет сдать предмет на 100 и не сумел, то первый результат у него в любом случае будет аннулироваться, — объяснила в эфире радио «Комсомольская правда»-Пермь (96,6 FM) министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.