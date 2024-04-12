Воронежские власти могут помочь с установкой в Воронеже памятника Юрию Хою

Александр Гусев отметил, что панк-группа и ее лидер Юрий Хой являются легендами у поклонников этого музыкального жанра. Но подчеркнул, что памятник музыканту может быть установлен только средства из внебюджетных источников. Но при необходимости власти могут помочь в осуществлении идеи, например, при подготовке документов или при подборе места.