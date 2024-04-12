Воронежские власти могут помочь с установкой в Воронеже памятника Юрию Хою

Губернатор Александр Гусев рассказал, что не видит ничего плохого в идее установки в Воронеже памятника известному музыканту Юрию Хою (Клинских), лидеру группы «Сектор газа». Об этом стало известно 12 апреля во время прямого эфира главы региона.
Александр Гусев отметил, что панк-группа и ее лидер Юрий Хой являются легендами у поклонников этого музыкального жанра. Но подчеркнул, что памятник музыканту может быть установлен только средства из внебюджетных источников. Но при необходимости власти могут помочь в осуществлении идеи, например, при подготовке документов или при подборе места.
А вот с финансированием изготовления памятника вполне могут помочь неравнодешные бизнесмены. Ранее мэр Воронежа Вадим Кстенин отмечал, что он не против идеи установки скульптуры Юрию Хою, но такое решение должна принять комиссия по культурному наследию.