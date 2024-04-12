Директор Нацбюро статистики сообщил о ходе переписи в Молдове

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. За первые четыре дня проведения переписи населения и жилищ в Молдове были опрошены около 127 тысяч человек, переписаны почти 65 тысяч домов. Такие предварительные данные представил на брифинге в пятницу генеральный директор Национального бюро статистики (НБС) Олег Кара.
«В целом работа по переписи жилищ и населения, которая началась 8 апреля, идет по графику. Текущая перепись предполагает интеграцию нескольких новых методов и технологий, в том числе систему геолокации, используемую для определения местоположения зданий, и в этом случае мы зависим от качества спутниковых карт и подключения к интернету», — рассказал Кара.
Также он отметил, что у некоторых переписчиков поначалу были определенные трудности с использованием планшетов.
Кара также рассказал о процессе разработки анкет и составления вопросов. По его словам, этот процесс начался в декабре 2022 года, по анкетам велись консультации с гражданским обществом, профильными учреждениями, учитывались многочисленные предложения и комментарии, поступившие в то время в НБС. По его мнению, большим преимуществом переписи этого года является использование цифровых анкет, что повышает эффективность опроса и снижает время сбора информации.
Олег напомнил, что участие в переписи является обязательным, а предоставленные гражданами данные строго конфиденциальны и охраняются законом.
«Мы хотим собрать качественные и точные данные о демографической, социальной и экономической ситуации, но их невозможно получить, если в переписи не будет участвовать каждый гражданин, не будет учтен каждый дом, каждое здание. Поэтому мы призываем граждан к сотрудничеству и предоставлению точных данных», — отметил глава ведомства.