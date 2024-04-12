Директор Нацбюро статистики сообщил о ходе переписи в Молдове

Кара также рассказал о процессе разработки анкет и составления вопросов. По его словам, этот процесс начался в декабре 2022 года, по анкетам велись консультации с гражданским обществом, профильными учреждениями, учитывались многочисленные предложения и комментарии, поступившие в то время в НБС. По его мнению, большим преимуществом переписи этого года является использование цифровых анкет, что повышает эффективность опроса и снижает время сбора информации.