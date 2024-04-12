Первые утята в Петербурге. Водители, готовьтесь выискивать на дороге малышей

У пернатых жителей Петербурга начинают вылупляться птенцы. В Петроградском районе кряква вывела двух утят и плавает вместе с ними в пруду, сообщает 12 апреля канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО». Скоро водителям придется внимательно смотреть на дороги, чтобы пропускать вереницы маленьких пешеходов.
«Как правило, кряквы откладывают около 10 и более яиц, поэтому такой выводок можно назвать очень малочисленным», — отмечают биологи.
Остальные птенцы, по их словам, могли погибнуть из-за погоды или стать жертвой хищников. Но эти двое оказались самыми сильными, так что можно надеяться, что они дадут такое же сильное потомство.
Это не первые птенцы. В Обухово птенец у дроздов появился ещё в марте — намного раньше обычного срока. В апреле он уже начал учиться летать. И, что особенно радует, он сумел пережить апрельское похолодание.