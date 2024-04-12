В Волгограде обнаружили пятна на скульптуре «Родина-мать зовет!»

Общая протяженность мемориального комплекса от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура «Родина — мать зовет!» — женщина, держащая в руке меч. Фигура возвышается не только над Мамаевым курганом, но и городом Волгоградом, она видна на десятки километров. Высота монумента — 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча — 33 метра, его вес — 14 тонн. Общий монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.