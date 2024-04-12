В Волгограде обнаружили пятна на скульптуре «Родина-мать зовет!»

По информации музея-заповедника, на бетонной поверхности главного монумента — скульптуры «Родина-мать зовет!» появились пятна, вызванные химической природой бетона, подверженного выцветам и высолам, воздействием на поверхность скульптуры агрессивных факторов окружающей среды, а также различной сорбционной способностью материалов, применяемых при реставрации скульптуры.
«Музей-заповедник ведет натурные наблюдения за состоянием скульптуры “Родина-мать зовет!” и информирует заказчика о результатах наблюдений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по реставрации скульптуры проводились в 2020 году, гарантийные обязательства в настоящее время действуют. Государственным заказчиком работ являлась «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», подрядчиком выступало АО «Главзарубежстрой».
Как ранее сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова, работы в 2020 году были первой масштабной реставрацией со времени строительства статуи: в частности, было устранено 11 километров трещин, обновлены проржавевшие тросы (из 117 тросов проржавели 99).
Общая протяженность мемориального комплекса от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура «Родина — мать зовет!» — женщина, держащая в руке меч. Фигура возвышается не только над Мамаевым курганом, но и городом Волгоградом, она видна на десятки километров. Высота монумента — 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча — 33 метра, его вес — 14 тонн. Общий монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.