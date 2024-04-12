В Воронеже хотят расширить зону платных парковок

Воронежские власти собираются расширить зону платных парковок в городе. Об этом на прямом эфире рассказал жителям региона губернатор Александр Гусев.
Цель таких непопулярных мер, по словам чиновников, — пересадить автовладельцев на общественный транспорт и, соответственно, избавиться от пробок в городе.
Тем временем даже те горожане, которые уже сейчас пользуются автобусами и троллейбусами, ежедневно жалуются на работу общественного транспорта. Подвижного состава и водителей катастрофически не хватает, уровень обслуживания и культура общения водителей с пассажирами оставляют желать лучшего. Кроме того, все воронежцы помнят, каким коллапсом обернулось резкое пересаживание автовладельцев на маршрутки во время снегопадов в декабре прошлого года.
Другим решением чиновников, вызвавших негодование горожан, стало двукратное повышение в конце прошлого года штрафов за неоплату парковки — с 1,5 тысяч до 3.