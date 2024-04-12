В Воронеже хотят расширить зону платных парковок

Тем временем даже те горожане, которые уже сейчас пользуются автобусами и троллейбусами, ежедневно жалуются на работу общественного транспорта. Подвижного состава и водителей катастрофически не хватает, уровень обслуживания и культура общения водителей с пассажирами оставляют желать лучшего. Кроме того, все воронежцы помнят, каким коллапсом обернулось резкое пересаживание автовладельцев на маршрутки во время снегопадов в декабре прошлого года.