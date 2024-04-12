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Синоптики сказали про порывистый ветер и грозы 13 апреля в Беларуси

В Беларуси 13 апреля ожидаются грозы и порывистый ветер.

Сейчас в Дареме: +12° 5 м/с 77% 745 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в субботу, 13 апреля, ожидаются грозы и порывистый ветер, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, погоду в стране 13 апреля будет определять атмосферный фронт, который смещается с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории Беларуси прогнозируются дожди, в дневное время возможны грозы. Ветер окажется западный, западный-умеренный, порывистый. В ночное время температура воздуха составит от +6 до 12 градусов. Днем ожидается от +10 по северу страны и до +20 по южной части.