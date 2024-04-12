Не больше 13 дней: график отключения горячей воды летом 2024 в Гродно

ГРОДНО, 12 апр — Sputnik, Инна Гришук. График планового отключения горячей воды утвердили энергетики Гродно, передает Sputnik.
Как сообщают в Гродноэнерго, плановые работы, требующие отключения тепловых сетей, будут выполняться поэтапно. Город условно разделен на пять зон. Отключать воду в них будут в четыре этапа, в каждой — не более чем на 13 дней.
Первыми без горячей воды в кранах останутся жители центральной части Гродно и окрестностей проспекта Космонавтов и улицы Захаровой. Здесь отключения запланированы в период с 22 мая по 3 июня.
Вторая зона: с22 Второй этап работ запланирован с 12 по 24 июня, горячая вода будет отсутствовать в микрорайонах «Девятовка», «Грандичи» и в районах улиц Пролетарская и Щорса.
Третий этап отключения затронет микрорайоны «Форты», «Переселка» и урочище «Пышки». Планируется, что жители этих частей города проведут без воды период с 10 по 22 июля.
Также отключение воды в это время ожидает пер. Менделеева, Полесский парк, Пролетарская (за исключением 6, 6А, 4, 4А, 2, 2А), Озерское шоссе, Обухова 7, 10 и 12, Саяпина, Старомалыщинскую, Тавлая, Терешковой (кроме 18, 22/1, 22/2), Тимирязева 1, 1А, 11, 14, 16, 16Б, 22, 27/1, 37, пер. Тимирязева, Щорса (от № 24 и более по четной стороне).
Четвертый этап стартует 10 июля. Отключения воды будут наблюдатся от Северной мини-ТЭЦ до урочища Пышки, захватит мероприятие также часть центра города, Северную промзонау, микрорайоны «Форты», «Переселка», «Пушкина».
Завершить работы в рамках четвертого этапа также планируется менее, чем через две недели — 22 июля.
Также в этот период отключение горячей воды ожидается в районе площади Антония Тызенгауза, Льва Толстого 45, Цегляной, пер. Цегляного, Черняховского и урочища Пышки.
В пятой зоне отключение воды запланировано с 31 июля по 12 августа 2024 года. В это время без горячей воды останутся занеманская часть Гродно — микрорайоны «Вишневец», «Южный», «Принеманский», «Ольшанка», «Колбасино», «Фолюш», а также Принеманская часть города, ТЭЦ-2 — промзона «Аульс».
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