Какую зарплату в среднем хотят получать казахстанцы

Средняя номинальная зарплата по итогам четвертого квартала 2023 года в Казахстане составила почти 400 тыс. тенге. При этом далеко не все работники могут «похвастаться» такой суммой, а многие зарабатывают гораздо меньше. Например, ранее мы рассказывали о самой распространенной заработной плате в стране. В 2023 году казахстанцы чаще всего зарабатывали всего по 81 377 тенге. Хотя это не значит, что люди не хотят зарабатывать больше.