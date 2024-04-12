«Закон считают противоречивым и негуманным»: зоозащитники собираются оспорить запрет кормить бродячих животных в Самарской области

— К закону не проработана нормативная база, — говорит в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» председатель адвокатского бюро «Акулина и партеры» Ирина Акулина. — Можно предположить, что контролем за нарушением закона должны будут заниматься председатели ТСЖ, представители городской администрации и полиции. Уверена, что закон очень сырой и штрафы, если они будут выписываться, будут успешно оспариваться.