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«Закон считают противоречивым и негуманным»: зоозащитники собираются оспорить запрет кормить бродячих животных в Самарской области

В Самаре зоозащитники собираются оспорить закон, запрещающий кормить бродячих собак.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области запретили кормить бездомных собак и кошек. Нарушителям грозят штрафы, причем немаленькие — до пяти тысяч для физических лиц и до 20 тысяч для организаций. Штрафы прописаны в недавно принятом законе, который также разрешил усыплять особо агрессивных собак.

В документе, который опубликовали на сайте правительства Самарской области, написано, что теперь кормить животных нельзя на детских площадках, на остановках, около школ, в подъездах и рядом с ними и т. д.

Авторы закона уверены, что такая мера позволит защитить людей от немотивированного нападения: животные перестанут воспринимать общественные зоны как свою территорию, которую нужно защищать от чужаков.

В ответе за тех, кого приручили.

Закон скажется и на владельцах животных. Теперь каждый, кто держит дома собаку для охраны, должен будет следить, чтобы пес не убежал. Животные не должны свободно гулять по окрестностям. В законе так и написано, что следить за собакой должен хозяин.

Теперь все собственники гаражных массивов, председатели СНТ, застройщики, владельцы стоянок, которые берут собак для охраны, должны построить вольеры и посадить животных на привязь.

«Закон сырой».

Пока в законе много белых пятен. Не до конца ясно, кто и как будет отлавливать тех, кто подкармливает бродячих собак.

— К закону не проработана нормативная база, — говорит в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» председатель адвокатского бюро «Акулина и партеры» Ирина Акулина. — Можно предположить, что контролем за нарушением закона должны будут заниматься председатели ТСЖ, представители городской администрации и полиции. Уверена, что закон очень сырой и штрафы, если они будут выписываться, будут успешно оспариваться.

Закон вступит в силу с 19 апреля, но до 1 июня 2024 года будет действовать переходный период. За это время должны проработать всю нормативную базу. При этом закон еще могут оспорить.

— Сейчас защитники животных готовят жалобу, чтобы оспорить закон, который они считают противоречивым и негуманным. До вступления закона в силу и в случае, если он будет оспорен, никакие штрафы взиматься не могут, — отметила Ирина Акулина.

Штрафы за прикорм бродячих собак в Самаре.

За нарушение закона предусмотрена административная ответственность. Другими словами, будут штрафовать.

При первом нарушении:

— от 3 до 5 тысяч рублей — для физлиц,

— от 5 до 7 тысяч — для должностных лиц,

— от 7 до 15 тысяч для юрлиц.

При повторном нарушении:

— 5 тысяч рублей — для физлиц,

— 10−15 тысяч рублей — для должностных лиц,

— 15−20 тысяч рублей — для физлиц.

Где нельзя кормить собак в Самаре и Самарской области.

— на детских площадках;

— возле образовательных заведений;

— на спортивных площадках;

— на территориях, предназначенных для проведения культурных и развлекательных мероприятий;

— на территории медицинских учреждений;

— на остановках общественного транспорта;

— около и внутри подъездов, на любой территории ближе ста метров от жилых домов;

— в подвалах жилых домов;

— на АЗС и на других территориях общего пользования.

закон
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