«Закон считают противоречивым и негуманным»: зоозащитники собираются оспорить запрет кормить бродячих животных в Самарской области

В Самарской области запретили кормить бездомных собак и кошек. Нарушителям грозят штрафы, причем немаленькие — до пяти тысяч для физических лиц и до 20 тысяч для организаций. Штрафы прописаны в недавно принятом законе, который также разрешил усыплять особо агрессивных собак.
В документе, который опубликовали на сайте правительства Самарской области, написано, что теперь кормить животных нельзя на детских площадках, на остановках, около школ, в подъездах и рядом с ними
Авторы закона уверены, что такая мера позволит защитить людей от немотивированного нападения: животные перестанут воспринимать общественные зоны как свою территорию, которую нужно защищать от чужаков.
В ответе за тех, кого приручили.
Закон скажется и на владельцах животных. Теперь каждый, кто держит дома собаку для охраны, должен будет следить, чтобы пес не убежал. Животные не должны свободно гулять по окрестностям. В законе так и написано, что следить за собакой должен хозяин.
Теперь все собственники гаражных массивов, председатели СНТ, застройщики, владельцы стоянок, которые берут собак для охраны, должны построить вольеры и посадить животных на привязь.
«Закон сырой».
Пока в законе много белых пятен. Не до конца ясно, кто и как будет отлавливать тех, кто подкармливает бродячих собак.
— К закону не проработана нормативная база, — говорит в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» председатель адвокатского бюро «Акулина и партеры» Ирина Акулина. — Можно предположить, что контролем за нарушением закона должны будут заниматься председатели ТСЖ, представители городской администрации и полиции. Уверена, что закон очень сырой и штрафы, если они будут выписываться, будут успешно оспариваться.
Закон вступит в силу с 19 апреля, но до 1 июня 2024 года будет действовать переходный период. За это время должны проработать всю нормативную базу. При этом закон еще могут оспорить.
— Сейчас защитники животных готовят жалобу, чтобы оспорить закон, который они считают противоречивым и негуманным. До вступления закона в силу и в случае, если он будет оспорен, никакие штрафы взиматься не могут, — отметила Ирина Акулина.
Штрафы за прикорм бродячих собак в Самаре.
За нарушение закона предусмотрена административная ответственность. Другими словами, будут штрафовать.
При первом нарушении:
— от 3 до 5 тысяч рублей — для физлиц,
— от 5 до 7 тысяч — для должностных лиц,
— от 7 до 15 тысяч для юрлиц.
При повторном нарушении:
— 5 тысяч рублей — для физлиц,
— 10−15 тысяч рублей — для должностных лиц,
— 15−20 тысяч рублей — для физлиц.
Где нельзя кормить собак в Самаре и Самарской области.
— на детских площадках;
— возле образовательных заведений;
— на спортивных площадках;
— на территориях, предназначенных для проведения культурных и развлекательных мероприятий;
— на территории медицинских учреждений;
— на остановках общественного транспорта;
— около и внутри подъездов, на любой территории ближе ста метров от жилых домов;
— в подвалах жилых домов;
— на АЗС и на других территориях общего пользования.