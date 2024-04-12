Стартовый свисток с МКС, летающая тарелка стадиона, космические футболки: как связаны «Крылья Советов» и космос

Кстати, Олег Кононенко, несколько лет проработавший в самарском ЦСКБ, представлял Самару в качестве посла на ЧМ-2018. Кононенко признавался, что сам всегда играл в футбол, в том числе и на ранних этапах подготовки к полетам в космос. И даже на МКС он пытался аккуратно играть мягким мячом, чтоб не повредить ценное оборудование.