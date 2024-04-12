Стартовый свисток с МКС, летающая тарелка стадиона, космические футболки: как связаны «Крылья Советов» и космос

12 апреля — не только день космонавтики, но и день создания футбольной команды «Крылья Советов» (Куйбышев). Между самарским футболом и космосом вообще немало переплетений. Рассказываем о самых ярких и не самых очевидных из них.
1. 12 апреля — день создания «Крылья Советов».
Официально днем рождения куйбышевских «Крыльев Советов» считается 3 мая 1942 года, когда команда сыграла свой первый матч в истории. Но приказ наркома авиационной промышленности о создании в Куйбышеве футбольной команды был подписан чуть раньше, а именно 12 апреля 1942 года — в дату, которая спустя 19 лет превратится в День космонавтики.
2. Загородный парк, 1-я просека, улица Шушенская.
Общеизвестный факт, что Юрий Гагарин в 1961 году после своего полета в космос два дня отдыхал на так называемой «обкомовской даче» в Куйбышеве. Она располагалась на 1-й просеке, вплотную к Загородному парку.
Странная история, но еще за три года до этого в Куйбышеве была еще одна 1-я просека, по другую сторону Загородного парка. Точнее, она официально именовалась «1-я новая просека», а в 1958 году по непонятным мотивам стала вдруг… улицей Шушенской. На которой спустя 14 лет появилась известная всем болельщикам тренировочная база «Крыльев».
Как вы понимаете, никакой прямой и тем более логической связи здесь нет, но связь через цепочку случайных и малообъяснимых событий, быть может, даже более ценна.
3. «Летающая тарелка».
Позиционирование Самары как «космического» города нашло отражение и в архитектуре стадиона, построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года — он выглядит как приземлившаяся огромная «летающая тарелка». В том числе из-за этого проведение ЧМ-2018 в Самаре было под угрозой срыва — строительство затягивалось из-за сложной конструкции арены. Но в итоге стадион построили с «космической» скоростью.
Еще на этапе строительства из-за внешнего вида и все того же позиционирования стадион предлагали назвать «Космос Ареной». Но по правилам ФИФА на время проведения ЧМ все стадионы должны были носить названия городов, в которых располагаются. А затем к имени «Самара Арена» добавился бренд банка-партнера.
4. Обратный отсчет из космоса.
Космическая тема нашла отражение в традиции на домашних матчах «Крыльев Советов». Перед стартовым свистком весь стадион скандирует обратный отсчет, как перед стартом ракеты: «Пять, четыре, три, два, один!» После чего звучит легендарное гагаринское «Поехали!» и раздается стартовый свисток. Довольно быстро эту традицию перенял и ряд клубов в других городах.
А на финальном матче Кубка России, который проходил в Самаре в 2019 году, эта традиция приобрела в буквальном смысле космический масштаб. Тот самый обратный отсчет вел летчик-космонавт Олег Кононенко непосредственно с борта МКС.
5. Флаг «Крыльев» в космосе и посол-рекордсмен.
Кстати, Олег Кононенко, несколько лет проработавший в самарском ЦСКБ, представлял Самару в качестве посла на ЧМ-2018. Кононенко признавался, что сам всегда играл в футбол, в том числе и на ранних этапах подготовки к полетам в космос. И даже на МКС он пытался аккуратно играть мягким мячом, чтоб не повредить ценное оборудование.
Кононенко является болельщиком «Крыльев Советов», причем не только на словах. Так, он свозил на МКС зелено-бело-синий флаг, на фоне которого сфотографировался в футболке «Крыльев». Это один из немногих футбольных штандартов, когда-либо побывавших в околоземном пространстве.
Сейчас представитель Самары и болельщик «Крыльев» Олег Кононенко — человек, больше всех представителей нашей цивилизации суммарно проведший время в космосе, причем с каждым днем его миссии (уже 5-й по счету) рекордный срок увеличивается.
6. «Космические» футболки.
8 апреля 2021 года, в преддверии 60-летия первого полета человека в космос, игроки самарских «Крыльев» вышли на матч Кубка России с московским «Динамо» в футболках с изображением Юрия Гагарина. Эта форма оказалась «счастливой» — «Крылья», тогда игравшие в ФНЛ, уверенно обыграли именитого соперника 2:0 и в том розыгрыше Кубка дошли до финала.
А в 2023 году у команды появился третий комплект формы с «космическим» принтом. Впервые команда вышла в нем на кубковый матч с «Зенитом» — и вновь космос принес «Крыльям» победу 2:0! Кстати, эти «космические» футболки можно будет приобрести перед ближайшим матчем «Крыльев» с «Рубином», который пройдет на «Солидарность Самара Арене» 14 апреля в 20 часов.
7. Гол-ракета в День космонавтики.
12 апреля 2019 года свой первый гол за «Крылья Советов» забил Антон Зиньковский — ныне игрок московского «Спартака» и сборной России. Этот гол сразу же прозвали «ракетой» из-за его траектории — мяч был пущен футболистом из-за пределов штрафной площади мощным ударом и влетел под перекладину по «космической» параболе.
Соперником «Крыльев Советов» в тот день 5 лет назад был казанский «Рубин». И вот снова в матдэй, приуроченный к Дню космонавтики, в Самаре будет гостить команда из Казани — матч состоится 14 апреля 2024 года. Ждем космического шедевра от кого-то из нынешних футболистов «Крыльев»?