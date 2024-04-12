Сеченовка впервые вошла в топ-100 лучших вузов мира в области фармации по версии QS

«Вхождение в топ-100 говорит о том, что наши исследования по фармации и фармакологии лидируют в мире. Высокий индекс цитирования является индикатором признания их актуальности и качества, а подготовка студентов соответствует самым высоким мировым стандартам. Все вместе это приводит к тому, что университет достойно представляет российскую фармацевтическую науку и образование в мире», — отметила директор входящего в вуз Института фармации им. А. П. Нелюбина Галина Раменская, чьи слова привели в пресс-службе.