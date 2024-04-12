Сеченовка впервые вошла в топ-100 лучших вузов мира в области фармации по версии QS

Впервые Сеченовский университет вошел в рейтинг в 2021 году, заняв в данной категории 220-ю позицию. В 2024 году он стал уже 92-м.
«Вхождение в топ-100 говорит о том, что наши исследования по фармации и фармакологии лидируют в мире. Высокий индекс цитирования является индикатором признания их актуальности и качества, а подготовка студентов соответствует самым высоким мировым стандартам. Все вместе это приводит к тому, что университет достойно представляет российскую фармацевтическую науку и образование в мире», — отметила директор входящего в вуз Института фармации им. А. П. Нелюбина Галина Раменская, чьи слова привели в пресс-службе.
Первыми в категории «Фармация и фармакология» оказались Гарвардский университет (США), Университет Монаша (Австралия), Оксфордский университет (Великобритания), Университетский колледж Лондона и американский Университет Джона Хопкинса.
В 2024 году Сеченовка также заняла 285-е место в рейтинге QS в категории «Науки о жизни и медицине».
QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Среди них академическая репутация (40% общего балла), соотношение преподавательского состава и числа студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).