Изменения схемы движения на ВДНХ продлили до 8 июля

В департаменте напомнили, что движение закрыто в проезде у парковки № 9503, а также по одной крайней правой полосе в Продольном проезде у дома 125А по проспекту Мира. При этом организовано одностороннее движение у стоянки № 9505, а двустороннее движение — у автопарковки № 9506 и в проезде у дома 123А по проспекту Мира.