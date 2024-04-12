Перепишут всех: В Молдове уже успели опросить больше 127 тысяч человек, дома тоже попали в анкеты

В первые дни переписи населения в Молдове опрошено 127 тысяч человек.
С начала переписи населения и жилищ — 8 апреля — было переписано около 65 тысяч домов, а анкеты заполнили около 127 тысяч человек. Такие данные представил генеральный директор Национального бюро статистики Олег Кара.
Он уточнил, что процесс разработки анкет и обсуждения по ним стартовал в декабре 2022 года, пишет moldpres.md.
— По анкетам велись консультации с гражданским обществом, заинтересованными учреждениями. При разработке анкеты были учтены положения закона, международные рекомендации, анкеты, использованные в предыдущих переписях, — сообщил Кара.
Участие в переписи является обязательным, а предоставленные гражданами данные строго конфиденциальны и охраняются законом.
Перепись населения и жилищ началась 8 апреля и продлится 3 месяца. До 7 июля около 4 тысяч рецензентов будут ходить по домам для сбора данных. Перепись проводится раз в 10 лет и является мероприятием общенационального масштаба.