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Дожди при +22 градусах обрушатся на Волгоградскую область в выходные

Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в ближайшие выходные.

Сейчас в Дареме: +16° 7 м/с 55% 746 мм рт. ст. +15°
Источник: Волгоградская правда

В субботу, 13 апреля, в Волгоградской области ожидаются первые грозы. Также ночью прогнозируются дожди и похолодание до +3 градусов. Порывы ветра временами достигнут 15−20 м/с. Днем воздух прогреется до +17…+22.

В воскресенье, 14 апреля, утром и днем прогнозируются грозы и дожди. Скорость ветра составит 5−10 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с. Днем температура воздуха достигнет +17…+22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7…+12 и до +2 при прояснении.

В Волгограде 13 и 14 апреля скорость ветра составит 6−11 м/с. Днем воздух прогреется до +18…+22 градусов, ночью похолодает до +9…+11.