Дожди при +22 градусах обрушатся на Волгоградскую область в выходные

В воскресенье, 14 апреля, утром и днем прогнозируются грозы и дожди. Скорость ветра составит 5−10 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с. Днем температура воздуха достигнет +17…+22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7…+12 и до +2 при прояснении.