Дожди при +22 градусах обрушатся на Волгоградскую область в выходные

В субботу, 13 апреля, в Волгоградской области ожидаются первые грозы. Также ночью прогнозируются дожди и похолодание до +3 градусов. Порывы ветра временами достигнут 15−20 м/с. Днем воздух прогреется до +17…+22.
В воскресенье, 14 апреля, утром и днем прогнозируются грозы и дожди. Скорость ветра составит 5−10 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с. Днем температура воздуха достигнет +17…+22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7…+12 и до +2 при прояснении.
В Волгограде 13 и 14 апреля скорость ветра составит 6−11 м/с. Днем воздух прогреется до +18…+22 градусов, ночью похолодает до +9…+11.