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В 9 районах Башкирии ввели ограничения движения из-за паводка

На 16:00 12 апреля в связи с подъемом уровня паводковых вод закрыты несколько участков дорог регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, в Кармаскалинском районе республики закрыты:

— объездная вблизи моста через реку Караелга на дороге Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма,

— мост через реку Уршак на дороге Орловка-Ляхово- Первомайский-Ибрагимово,

— Кармаскалы-Нижний Тюкунь (вблизи села Александровки).

В Бижбулякском районе — подъезд к деревне Набережный (мост через реку Дема).

В Стерлитамакском районе — подъезд к селу Новое Барятино.

В Баймакском районе — дорога Ишмурзино-Богачево — а/д Сибай-Акъяр ориентировочно между селами Ишмухаметово и Ургаза.

В Иглинском районе — Южный обход села Иглино.

В Калтасинском районе — объездная дорога реконструируемого моста через реку Исанбайка на Уфа-Бирск-Янаул — Старояшево.

В Краснокамском районе — объездная дорога реконструируемого моста через реку Кельтей на Дюртюли — Нефтекамск.

В Кугарчинском районе — дорога Старосубхакулово — Мраково.

В Миякинском районе — дорога Миякитамак — обход села Нарыстау ориентировочно от села Нарыстау до поворота на город Стерлитамак.