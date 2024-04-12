В 9 районах Башкирии ввели ограничения движения из-за паводка

Так, в Кармаскалинском районе республики закрыты:
— объездная вблизи моста через реку Караелга на дороге Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма,
— мост через реку Уршак на дороге Орловка-Ляхово- Первомайский-Ибрагимово,
— Кармаскалы-Нижний Тюкунь (вблизи села Александровки).
В Бижбулякском районе — подъезд к деревне Набережный (мост через реку Дема).
В Стерлитамакском районе — подъезд к селу Новое Барятино.
В Баймакском районе — дорога Ишмурзино-Богачево — а/д Сибай-Акъяр ориентировочно между селами Ишмухаметово и Ургаза.
В Иглинском районе — Южный обход села Иглино.
В Калтасинском районе — объездная дорога реконструируемого моста через реку Исанбайка на Уфа-Бирск-Янаул — Старояшево.
В Краснокамском районе — объездная дорога реконструируемого моста через реку Кельтей на Дюртюли — Нефтекамск.
В Кугарчинском районе — дорога Старосубхакулово — Мраково.
В Миякинском районе — дорога Миякитамак — обход села Нарыстау ориентировочно от села Нарыстау до поворота на город Стерлитамак.