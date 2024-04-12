Белгидромет назвал города Беларуси, страдающие от пыли из Сахары в апреле 2024

Белгидромет назвал белорусские города, которые в апреле 2024 страдают от пыли из Сахары. Синоптики отметили, что в целом Беларуси, в отличие от других стран Европы, повезло, она оказалась на граничной зоне шлейфа пыли африканской пустыни.
Но в конце марта — начале апреля действительно был очень мощный перенос пыли из Сахары, которую гнал к нам сильный ветер. Пыль из крупнейшей пустыни мира видна как желтоватая облачность в воздухе.
Пыль достигла Беларуси 29 марта, и вначале она не очень ощущалась, потому что находилась в верхних слоях атмосферы, а вот 31 марта и 1 апреля плотное пылевое облако спустилось в нижние слои атмосферы.
«И как бы ни казалось это невероятным, но пыль Сахары действительно достигает территории Республики Беларусь. Такие явления имеют место быть, но зачастую они остаются незаметными по причине того, что пыль остается в верхних слоях атмосферы и не опускается в нижние», — отметили в Белгидромете.
На пунктах мониторинга атмосферного воздуха во многих городах Беларуси в начале апреля фиксировались превышения гигиенических нормативов качества воздуха, а именно предельно допустимые концентрации пыли.
«Так, в городах Витебск, Новополоцк, Брест, Гомель, Жлобин и деревне Пеньки (Мозырский район) максимальные концентрации ТЧ10 (твердые частицы, пыль 10 микрон и менее — Ред.) были выше предельно допустимых концентраций в 2,2 — 3,7 раза, в г. Могилев — в 4,8 раза», — констатировали в Белгидромете.
Превышения норматива в 1,4 — 2,4 раза отмечались также в Березинском заповеднике.
Такие превышения не очень хороши для здоровья людей, страдающих заболеваниями легких, потому что люди вдыхают такую пыль.
Благодаря дождям, которые накрыли Беларусь 2 апреля, ситуация по сахарской пыли, а следовательно и качеству воздуха, улучшилась.
Но пыль пустыни Беларусь не покинула. По данным наблюдений на пунктах мониторинга атмосферного воздуха, 9 апреля превышения предельно допустимой концентрации по твердым частицам мелких фракций фиксировались в воздухе пяти городов. Так, в воздухе Могилева, Гомеля и Жлобина концентрации твердых частиц были в 2 — 3 раза выше гигиенического норматива, в городах Минск и Брест — в 1,1 — 1,4 раза.
По данным на 10 апреля, по юго-западной половине Беларуси, в том числе и над столицей страны, концентрация пыли в средних слоях тропосферы уменьшилась. Ситуация по северо-востоку похуже.
По прогнозам синоптиков, в настоящее время воздушные потоки начали перестраиваться на западные, поэтому поступление пыли из южных широт прекратится. Кроме того, в предстоящие выходные 13 и 14 апреля, в стране ожидаются дожди, которые улучшат экологическую ситуацию.
По данным Белгидромета, в настоящее время мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в 19 промышленных городах республики, включая областные центры, а также города Полоцк, Новополоцк, Орша, Бобруйск, Мозырь, Речица, Светлогорск, Пинск, Жлобин, Лида, Солигорск, Борисов и Барановичи. В городах установлено 67 стационарных станций. 16 станций — автоматические, работают и передают информацию в режиме реального времени.