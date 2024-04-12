Белгидромет назвал города Беларуси, страдающие от пыли из Сахары в апреле 2024

«И как бы ни казалось это невероятным, но пыль Сахары действительно достигает территории Республики Беларусь. Такие явления имеют место быть, но зачастую они остаются незаметными по причине того, что пыль остается в верхних слоях атмосферы и не опускается в нижние», — отметили в Белгидромете.