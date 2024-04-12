Самарцам рассказали о временном отключении холодной воды 17−19 апреля

По информации «РКС-Самара», 17 апреля сотрудники компании планируют заменить пожарный гидрант на улице Стара-Загора. С 09:00 до 17:00 холодную воду отключат на улицах Ново-Вокзальной, 193 и на Стара-Загоре, 98, 98а. В этот же день проведут ремонт запорной арматуры. Холодную воду отключат с 10:00 до 12:55 на улице Челюскинцев, 17, 19, 23.