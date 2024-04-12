Самарцам рассказали о временном отключении холодной воды 17−19 апреля

В Самаре местным жителям рассказали о плановых ремонтных работах. Специалисты временно отключат воду на нескольких участках.
По информации «РКС-Самара», 17 апреля сотрудники компании планируют заменить пожарный гидрант на улице Стара-Загора. С 09:00 до 17:00 холодную воду отключат на улицах Ново-Вокзальной, 193 и на Стара-Загоре, 98, 98а. В этот же день проведут ремонт запорной арматуры. Холодную воду отключат с 10:00 до 12:55 на улице Челюскинцев, 17, 19, 23.
Также 18 апреля состоятся работы на проспекте Юных Пионеров. Подача воды будет ограничена с 09:00 до 17:00 на улице Севастопольской, 54 и на проспекте Юных Пионеров, 137 и 139. Кроме того, с 10:00 18 апреля до 06:00 19 апреля без холодной воды останутся: Измайловский переулок, 10; Раменский переулок, 1−35, 4−32; Металлист; Южный проезд, 224, 226, 190−218; улица Бобруйская, 89, 95; Можайский переулок, 1, 3; Крейсерная, 1.