Горячую воду отключат с 15 апреля в Волгограде тысячам жителей: адреса

Впереди выходные и у волгоградцев есть время искупаться, набрав ванную, а также хорошенько убраться в квартире. В центре Волгограда отключения горячей воды стартуют с 16 и с 17 апреля, в Дзержинском — с 19 апреля. Присоединятся к ним в эти дни и жители других районов.