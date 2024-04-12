Горячую воду отключат с 15 апреля в Волгограде тысячам жителей: адреса

Горячую воду отключат уже с понедельника, 15 апреля 2024 года, сотням тысяч жителей Волгограда. В списке адресов в графике плановых отключений значатся большие жилые массивы почти во всех районах. Исключением станут Центральный и Дзержинский район, которые будут греть воду в чайнике и купаться в тазике чуть позже, сообщили «Концессии теплоснабжения».
Так, в Тракторозаводском районе Волгограда на три дня с 15 по 17 апреля останутся без горячей воды жители Спартановки. В списке адресов улицы Менжинского, Мясникова, Николая Отрады, Грамши, Нижне-Волжской Флотилии, Гороховцев, Богомольца, Павлова, Кропокина и Кастерина.
В Краснооктябрьском районе с 15 по 17 апреля 2024 горячую воду отключат в домах с централизованным ГВС на Баррикадах — на улицах Депутатской, Пельше, Таращанцев, Титова, 20А и Еременко, 142−146 и 142а. На целых 11 дней с 15 по 25 апреля без горяченькой останутся жители четной стороны улицы Еременко, улиц 39-й Гвардейской, Зорге, Репина, Библиотечной, Вершинина, Алехина, 4-х Связистов, Правды, Лермонтова, Нестерова, Высокой, Промышленной, Мичурина и Новоремесленной.
В Ворошиловском районе отключения ГВС запланированы с 15 по 16 апреля 2024 на улице Рабоче-Крестьянской, 50и 52.
Гораздо больше не повезет Советскому району, где с 15 по 17 апреля 2024 горячую воду отключат в районе СХИ на улицах Балакирева, Владимирской, Запорожской, Гвоздкова, Казахской, Комарова, Купалы, Малиновского, Мариупольской, Новосибирской, Сухова, Тимирязева, проспекте Университетском и других. А с 15 по 26 апреля мыться с ковшиком будут жители улиц Голубятникова, Волгоградской и Терешковой.
В Кировском районе с 15 по 16 апреля 2024 не будет горяченькой в поселке Саши Чекалина, а с 15 по 26 апреля ГВС отключат в трех домах на улицах Козака, Минина и 64-й Армии.
В Красноармейском районе Волгограда горячую воду отключат 15 апреля 2024 на улице Доценко 70, а в 15 по 22 апреля ее не будет на улицах Лазоревой, Минской, Фролова и Луговой.
Впереди выходные и у волгоградцев есть время искупаться, набрав ванную, а также хорошенько убраться в квартире. В центре Волгограда отключения горячей воды стартуют с 16 и с 17 апреля, в Дзержинском — с 19 апреля. Присоединятся к ним в эти дни и жители других районов.
Полный график отключений горячей воды в Волгограде на апрель 2024 года с номерами домов смотрите здесь.