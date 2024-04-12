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В Петропавловске люди массово скупают воду в магазинах

Как выяснилось, сегодня было отключено водоснабжение города. Это произошло из-за аварийного отключения электроэнергии на насосной станции первого подъема ТОО «Кызылжар су» в Петропавловске, сообщает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

Как пишет Петропавловск.news, жители города паникуют, в магазинах массово начали скупать питьевую воду.

В Минторговли и интеграции сообщили:

— На данный момент более 50 автомобилей развозят воду по городу. Торговые сети Петропавловска закупили дополнительные объемы бутилированной воды: из Астаны и Кокшетау в супермаркеты «Магнум» отправлены 16 фур по 5 литров, в супермаркеты «Aimer» — 4200 штук бутилированной воды. Также 200 бутылок по 5 литров и 60 паллетов с бутилированной водой отправлены на склады торговой сети «Северный».