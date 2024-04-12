В Петропавловске люди массово скупают воду в магазинах

— На данный момент более 50 автомобилей развозят воду по городу. Торговые сети Петропавловска закупили дополнительные объемы бутилированной воды: из Астаны и Кокшетау в супермаркеты «Магнум» отправлены 16 фур по 5 литров, в супермаркеты «Aimer» — 4200 штук бутилированной воды. Также 200 бутылок по 5 литров и 60 паллетов с бутилированной водой отправлены на склады торговой сети «Северный».