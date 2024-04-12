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Волгоград очистили от 15 тонн мусора

В Волгограде ликвидировали 15 несанкционированных свалок.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде во время месячника благоустройства ликвидируют несанкционированные свалки. В Тракторозаводском, Дзержинском, Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском районах вывезли свыше 500 тонн мусора. Работы прошли на 15 несанкционированных свалках.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, мусор вывезли с участков, расположенных вблизи улиц Космонавтов, Московской, Большой, Ртищева, Медвежьегорской, переулка Тепличного, в Веселой балке и других.

Уточняется, что в прошлом году в городе ликвидировали около 40 тысяч кубометров мусора. В ближайшее время расчистка должна начаться на 20 участках.

— Несанкционированные свалки образуются на участках, куда недобросовестные горожане начинают свозить бытовые и строительные отходы, — добавили в городской администрации.

Волгоградцев просят не выбрасывать мусор где попало, чтобы несанкционированных свалок становилось меньше.

ЖКХ