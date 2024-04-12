Откуда больше всего переехало иностранцев в Казахстан

«Таким образом, впервые после 2011 года было зарегистрировано положительное сальдо миграции — 9 293 человека. По сравнению с 2022 годом число прибывших в Казахстан увеличилось на 45,7%, в то время как количество лиц, покинувших страну, снизилось на 33,3%», — сообщили в Бюро.