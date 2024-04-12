Воронежцев приглашают на мышиный выпускной

Воронежский центр охраны животных «Наша природа» проведет в субботу, 13 апреля, ежегодную акцию по выпуску летучих мышей, которые по разным причинам провели зиму у волонтеров. Мероприятие «мышиный выпускной» пройдет в парке «Дельфин».
В центре «Наша природа» рассказали, что за зиму к ним поступили 400 мышей, которых потревожили во время спячки или подобрали на улице.
— Мы заботливо откормили всех зверьков и уложили спать в холодильники в специальных контейнерах. Сейчас уже тепло и достаточно насекомых на улице — самое время для выпускных, — сообщили зоологи.
Посетить мероприятие по выпуску мышек может любой желающий. Гостей ждут 13 апреля в 19.30 у амфитеатра в парке «Дельфин».
В программе праздника:
— Выпуск поздних и двухцветных кожанов, нетопырей Куля, рыжих вечерниц.
— Лекция о рукокрылых от руководителя АНО «Наша природа» в 20.00. Елена Шерстяных расскажет всё о видах рукокрылых, их вкладе в окружающую среду и нашу жизнь, а также о грамотном соседстве с ними.