Сезонные автобусы в Пермском крае 2024: когда начнут ходить, расписание

В 2024 году сезонные автобусные маршруты в Пермском крае начнут курсировать с 1 мая. Расписание автобусов опубликовало региональное Министерство транспорта.
Первый сезонный маршрут в Пермском крае запустят уже 15 апреля. Это будет автобус № 237 "Пермь (ст. Лодочная) — кооп. Алешиха. Он будет отправлять из Перми в 08.00, 10.00, 15.00, 17.00, 19.10, а из Алешихи — в 9.00, 11.20, 16.00, 18.00 и 20.10.
Всего с 1 мая по 31 октября 2024 года в Пермском крае будут ходить пять сезонных автобусов. Маршрут № 112 будет следовать от автостанции Южная в Перми до кооператива Машиностроитель.
Отправления с понедельника по четверг с автостанции Южная — 7.05, 10.15, 15.00, 17.55. из кооператива Машиностроитель — 8.40, 11.45, 16.30, 19.30. С пятницы по воскресенье будут организованы дополнительные рейсы из Перми в 8.05, 11.05, 16.15, а также из кооператива Машиностроитель в 9.45, 12.45, 18.00.
Также начнет работу маршрут № 374 «Пермь — д. Ключики — Юго-Камский». Время отправления из Перми в 6.20, 11.25, 15.55, 19.10, из поселка Юго-Камский: 7.55, 13.10, 17.30, 20.40.
Кроме того, с 1 мая 2024 года жители Пермского края смогут уехать на автобусе № 733. Он будет курсировать по маршруту «Пермь — д. Берег Камы (с/п Юго-Камский)». Из Перми автобус поедет в 7.00, 10.25, 14.00, 17.00, а из деревни Берег Камы — в 8.30, 12.30, 15.30, 18.30.
Также с 1 мая по 31 октября 2024 года продолжит курсировать автобус № 405 «Пермь — кооп. Алешиха». Время отправления из Перми в 7.15, 10.45, 17.40, 19.20, из кооператива Алешиха — в 8.55, 12.30, 19.10, 20.50.