Сезонные автобусы в Пермском крае 2024: когда начнут ходить, расписание

Первый сезонный маршрут в Пермском крае запустят уже 15 апреля. Это будет автобус № 237 "Пермь (ст. Лодочная) — кооп. Алешиха. Он будет отправлять из Перми в 08.00, 10.00, 15.00, 17.00, 19.10, а из Алешихи — в 9.00, 11.20, 16.00, 18.00 и 20.10.