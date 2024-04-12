В прикамской пожарной части произошло массовое увольнение спасателей

Как рассказали бывшие сотрудники ПСЧ-115 изданию, в пожарной части не создаются благоприятные условия для работы — зимой в гаражных цистернах замерзает вода для тушения. Кроме этого, зарплата не увеличивалась последние четыре года.
«Зарплата составляет от 28 до 30 тысяч. Ни горячей воды, ни душа, в части холодно, ворота въездные разваливаются, постельное белье не меняется», — поделился один из бывших работников с 59.ru.
По информации издания, после массового увольнения на дежурства стали заступать лично командир ПСЧ-115 и его заместитель. В ГУ МЧС Прикамья пояснили, что пожарная часть работает в штатном режиме и на данный момент рассматриваются новые кандидаты на вакантные должности.