Дарем
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В прикамской пожарной части произошло массовое увольнение спасателей

Из пожарно-спасательной части № 115 (ПСЧ-115) в городе Добрянка Пермского края уволились 22 сотрудника. Об этом сообщает издание 59.ru. Последние четыре года работникам не индексировали заработную плату.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали бывшие сотрудники ПСЧ-115 изданию, в пожарной части не создаются благоприятные условия для работы — зимой в гаражных цистернах замерзает вода для тушения. Кроме этого, зарплата не увеличивалась последние четыре года.

«Зарплата составляет от 28 до 30 тысяч. Ни горячей воды, ни душа, в части холодно, ворота въездные разваливаются, постельное белье не меняется», — поделился один из бывших работников с 59.ru.

По информации издания, после массового увольнения на дежурства стали заступать лично командир ПСЧ-115 и его заместитель. В ГУ МЧС Прикамья пояснили, что пожарная часть работает в штатном режиме и на данный момент рассматриваются новые кандидаты на вакантные должности.

МЧС