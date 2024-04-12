Названа дата открытия пляжей Сочи

Подготовка пляжей к купальному сезону началась в Сочи. Для этого уже закуплен новый пляжный инвентарь и оборудование. Для обеспечения безопасности на пляжах пользователи должны заключить договоры с частными охранными организациями. Кроме того, безопасность на воде на всех благоустроенных пляжах Сочи обеспечивают квалифицированные матросы-спасатели, обучение которых проводится специализированными организациями, а также устанавливается нормативное количество спасательных пунктов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.
Подготовка включает исследование морского дна водолазами для исключения наличия опасных предметов. Водолазы проверяют зону купания вдоль берега и собирают все обнаруженные предметы для обеспечения безопасности жителей и гостей курорта на пляжах. В случае штормовой активности проводится дополнительное обследование зоны прибоя.
В этом сезоне для сочинцев и гостей курорта будет открыто более 170 пляжных территорий. До 25 апреля пользователи пляжных территорий должны подать заявление-декларацию в ГИМС о готовности пляжа к открытию. В мае специалисты Роспотребнадзора проведут пробы морской воды с последующей проверкой в лаборатории на соответствие всем необходимым санитарно-эпидемиологическим нормам.
Традиционно началом купального сезона является 1 июня, но уже с 1 мая все основные пляжи городских набережных будут готовы принять отдыхающих.