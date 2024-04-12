Названа дата открытия пляжей Сочи

Подготовка пляжей к купальному сезону началась в Сочи. Для этого уже закуплен новый пляжный инвентарь и оборудование. Для обеспечения безопасности на пляжах пользователи должны заключить договоры с частными охранными организациями. Кроме того, безопасность на воде на всех благоустроенных пляжах Сочи обеспечивают квалифицированные матросы-спасатели, обучение которых проводится специализированными организациями, а также устанавливается нормативное количество спасательных пунктов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.