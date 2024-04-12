В ЗАГС на тракторах: в Челнах молодожены приехали в ЗАГС на необычном кортеже

Пара познакомилась в клубе, сразу стали встречаться, а спустя два месяца и вовсе решили сыграть свадьбу. Невеста отмечает, что всегда хотела веселую свадьбу — именно ей пришла идея приехать в ЗАГС на тракторах. По словам молодоженов, для них это особый транспорт, с которым связано множество воспоминаний.