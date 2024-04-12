В ЗАГС на тракторах: в Челнах молодожены приехали в ЗАГС на необычном кортеже

В Набережных Челнах молодожены решили приехать в ЗАГС на необычном транспорте. Максим и Лейсан Семеновы прибыли во Дворец торжеств каждый на личном тракторе, украшенном шариками, сообщает «Татар-информ».
Пара познакомилась в клубе, сразу стали встречаться, а спустя два месяца и вовсе решили сыграть свадьбу. Невеста отмечает, что всегда хотела веселую свадьбу — именно ей пришла идея приехать в ЗАГС на тракторах. По словам молодоженов, для них это особый транспорт, с которым связано множество воспоминаний.
Напомним, в Казани во время голосования на выборах парень сделал предложение возлюбленной.