Дарем
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЗАГС на тракторах: в Челнах молодожены приехали в ЗАГС на необычном кортеже

В Набережных Челнах молодожены приехали в ЗАГС на тракторах.

Источник: Комсомольская правда

В Набережных Челнах молодожены решили приехать в ЗАГС на необычном транспорте. Максим и Лейсан Семеновы прибыли во Дворец торжеств каждый на личном тракторе, украшенном шариками, сообщает «Татар-информ».

Пара познакомилась в клубе, сразу стали встречаться, а спустя два месяца и вовсе решили сыграть свадьбу. Невеста отмечает, что всегда хотела веселую свадьбу — именно ей пришла идея приехать в ЗАГС на тракторах. По словам молодоженов, для них это особый транспорт, с которым связано множество воспоминаний.

Напомним, в Казани во время голосования на выборах парень сделал предложение возлюбленной.