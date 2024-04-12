В границах Омской области поднялся уровень воды в Иртыше

На территории региона всего за сутки вода в Иртыше поднялась на 12 сантиметров. Как отметили в Главном управлении МЧС России, этот уровень не является критическим.
Однако угроза подтопления в жилом массиве Затон Черлакского района есть — это место традиционно накрывает в паводок. За ситуацией в Затоне круглосуточно наблюдает аэродинамическая группа МЧС, куда входит 15 спасателей и 5 единиц техники.
В целом на территории Омской области остается подтопленным 21 населенный пункт в 10 муниципальных образованиях. Это 15 жилых домов и 135 приусадебных участков. Из пострадавших ранее Цветочного и Добровольска в Русско-Полянском районе вода уже ушла.