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В границах Омской области поднялся уровень воды в Иртыше

За стуки река «подросла» на 12 сантиметров.

Источник: телеграмм-канал Дмитрия Ушакова

На территории региона всего за сутки вода в Иртыше поднялась на 12 сантиметров. Как отметили в Главном управлении МЧС России, этот уровень не является критическим.

Однако угроза подтопления в жилом массиве Затон Черлакского района есть — это место традиционно накрывает в паводок. За ситуацией в Затоне круглосуточно наблюдает аэродинамическая группа МЧС, куда входит 15 спасателей и 5 единиц техники.

В целом на территории Омской области остается подтопленным 21 населенный пункт в 10 муниципальных образованиях. Это 15 жилых домов и 135 приусадебных участков. Из пострадавших ранее Цветочного и Добровольска в Русско-Полянском районе вода уже ушла.

МЧС