В Беларуси популярный шеринг самокатов будет блокировать за поездки вдвоем

В Беларуси популярный шеринг самокатов будет блокировать пользователей за поездки вдвоем. На всех самокатах кикшеринг Whoosh заработала программа «Антитандем», которая позволяет определять поездки вдвоем, блокировать, штрафовать пользователей, сказано в пресс-релизе.
Отмечается, что количество пользователей на самокате будут выявлять в момент поездки. Так, технология реагирует не на вес, а именно на количество человек. Сказано, что технология анализирует более 50 параметров. Кроме того, она применяет искусственный интеллект, методы машинного обучения.
В случае фиксации нарушения, будет плавно снижаться скорость из-за чего поездка вдвоем станет неэффективной, а также неудобной. Что касается штрафов и блокировок, то это будут применять в случае повторных нарушений. В компании заметили, что более 99,5% всех поездок на самокатах Whoosh в Минске проходит без инцидентов.