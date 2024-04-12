В Беларуси популярный шеринг самокатов будет блокировать за поездки вдвоем

В случае фиксации нарушения, будет плавно снижаться скорость из-за чего поездка вдвоем станет неэффективной, а также неудобной. Что касается штрафов и блокировок, то это будут применять в случае повторных нарушений. В компании заметили, что более 99,5% всех поездок на самокатах Whoosh в Минске проходит без инцидентов.