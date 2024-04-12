Запрет на лов судака вводится в Беларуси с 15 апреля

В случае добычи судака в указанные сроки его нужно с наименьшими повреждениями независимо от его состояния незамедлительно выпустить в естественную среду обитания (непосредственно в место вылова).
За незаконный лов судака предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 16.25 КоАП, а нарушителю грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (1 БВ — Br40). И за каждую особь судака придется еще заплатить — за вред, который рассчитывается на основании такс, исчисленных в тройном размере. Таким образом, за одного судака вред составит 18 базовых величин (Br720). В случае, если сумма вреда составит 100 и более базовых величин, наступает уголовная ответственность.
Кроме того, за нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до 1 км от береговой линии рыболовных угодий с судаком, лов которого с 15 апреля по 30 мая запрещен, без документов, подтверждающих законность владения рыбой, либо ее перемещение (транспортировка) предусмотрена административная ответственность по ч.3 ст. 16.25 КоАП, что влечет наложение штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин.
«Уважаемые рыболовы, не забывайте, что соблюдение установленных правилами любительского рыболовства требований способствует сохранению рыбных запасов, что позволит вам и в будущем приятно проводить время на водоемах и водотоках нашей страны», — отметили в госинспекции.