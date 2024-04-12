Запрет на лов судака вводится в Беларуси с 15 апреля

Кроме того, за нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до 1 км от береговой линии рыболовных угодий с судаком, лов которого с 15 апреля по 30 мая запрещен, без документов, подтверждающих законность владения рыбой, либо ее перемещение (транспортировка) предусмотрена административная ответственность по ч.3 ст. 16.25 КоАП, что влечет наложение штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин.