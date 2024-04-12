«Поехали!»: в Ростове на площади Гагарина студенты выстроились, сложив историческое слово

«Поехали» — слово, произнесенное Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года во время старта первого пилотируемого космического корабля «Восток».
«Мне захотелось как-то помочь этим людям, как-то сбросить то большое напряжение, которое у них было. И когда включились двигатели, когда ракета начала подниматься со стартового стола, я, чтобы разрядить обстановку, постарался таким бодрым, обыкновенным голосом сказать: “Поехали!” — сказал Юрий Гагарин.
Также к памятнику Юрия Гагарина возложили цветы. Далее будет проведена викторина на космическую тематику и состоится выступление творческих коллективов.
Организаторами мероприятия выступили Донской государственный технический университет, Ростовское региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы», студенческий патриотический клуб «Я горжусь» ДГТУ.