«Поехали!»: в Ростове на площади Гагарина студенты выстроились, сложив историческое слово

«Мне захотелось как-то помочь этим людям, как-то сбросить то большое напряжение, которое у них было. И когда включились двигатели, когда ракета начала подниматься со стартового стола, я, чтобы разрядить обстановку, постарался таким бодрым, обыкновенным голосом сказать: “Поехали!” — сказал Юрий Гагарин.